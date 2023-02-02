Французский политик Филиппо: Кремль вынудил Запад рассказывать правду о ситуации в России

Россия вынудила западный мир рассказывать правду о происходящем в стране. Об этом заявил французский политик Флориан Филиппо.
Соответствующую точку зрения эксперт выразил на своей странице в социальной сети Twitter. Продолжать антироссийскую риторику методом введения новых ограничительных мер против Кремля он счел намеренным разрушением европейских государств, в том числе и Франции.
Ранее Филиппо систематически критиковал государства западного мира за материальную помощь киевскому режиму и регулярные поставки тяжелого вооружения для украинской армии. Он предупреждал, что такие шаги способствуют затягиванию противостояния.