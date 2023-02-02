Фургал признан виновным в организации покушения на бизнесмена Смольского в 2004 году

Присяжные вынесли решение по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по делу о покушении на бизнесмена и конкурента по предпринимательству Александра Смольского в 2004 году. Об этом в четверг сообщает корреспондент РИА Новости из зала Московского суда.
Ранее сообщалось, что присяжные-заседатели удалились в совещательную комнату по делу экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала. Им предстоит коротко ответить на более чем 30 вопросов, что может занять как несколько часов, так и несколько дней.