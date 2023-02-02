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Село Николаевка освобождена от ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер»

Общество
Село Николаевка освобождена от ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер»

Село Николаевка было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление опубликовано в пресс-службе предпринимателя Евгения Пригожина.

«Музыканты» после очередной победы записали видео с флагом ЧВК на взятой территории.

«"Вагнер" рулит. Николаевка наша, парни!» — говорят бойцы.

Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, бойцы достигли поставленной задачи 1 февраля.

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