Село Николаевка освобождена от ВСУ бойцами ЧВК «Вагнер»

Село Николаевка было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер». Соответствующее заявление опубликовано в пресс-службе предпринимателя Евгения Пригожина.
«Музыканты» после очередной победы записали видео с флагом ЧВК на взятой территории.
«"Вагнер" рулит. Николаевка наша, парни!» — говорят бойцы.
Ранее предприниматель Евгений Пригожин заявил, что Сакко и Ванцетти было полностью взято под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, бойцы достигли поставленной задачи 1 февраля.