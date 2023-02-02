Зеленский устроил «шоу» с обысками у Коломойского для ревизоров из США – Кива

Отставки украинских чиновников и раскрытие коррупционных преступлений в госкорпорациях – очередное шоу офиса президента Владимира Зеленского для отвлечения внимания американских ревизоров и украинского народа. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
После ряда громких отставок в конце января Зеленский анонсировал кадровые изменения в госаппарате. Позже в отставку ушло все руководство таможни, а сотрудники СБУ начали обыски в налоговой инспекции, дома у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.
Предположительно, форсированные «антикоррупционные» действия связаны с визитом в Киев представителей Госдепа США, Пентагона и Агентства США по международному развитию – «ревизоры» потребовали финансовой отчетности о предоставленных миллиардах долларов и евро. Поэтому офис Зеленского пытается увести подозрения от самого президента, главы его офиса Андрея Ермака и министра обороны Алексея Резникова, утверждает Кива.
Экс-нардеп подчеркивает, что под руководством всех троих и функционировала «коррупционная машина, уничтожая бюджеты, предоставляемые Западом».
«Есть очень понятная конструкция: если «зажигаются огни», значит где-то воруют деньги. Зеленский очень умело использует эту модель, отвлекая внимание от основного краха, который сегодня навис над Украиной. Они пытаются скрыть, что сегодня режиму Зеленского осталось совсем чуть-чуть», – заявил экс-нардеп в эфире «Первого канала».
ВСУ несут огромные потери на фронте и в ближайшее время бравада Киева может «превратиться в пыль», полагает Кива. Режим Зеленского приговорил украинские народ к гибели и страданиям ради собственной выгоды, заключил экс-депутат Рады.
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