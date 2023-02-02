Зеленский устроил «шоу» с обысками у Коломойского для ревизоров из США – Кива

После ряда громких отставок в конце января Зеленский анонсировал кадровые изменения в госаппарате. Позже в отставку ушло все руководство таможни, а сотрудники СБУ начали обыски в налоговой инспекции, дома у олигарха Игоря Коломойского и экс-главы МВД Украины Арсена Авакова.