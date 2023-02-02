Путин назвал важнейшую задачу России

Российский президент Владимир Путин обозначил важнейшую задачу России. Она заключается в обеспечении сохранения государства, подчеркнул он.
Российский лидер указал на необходимость создания условий для дальнейшего развития страны. Для этого крайне важно беречь и передавать достоверную историю, отметил он.
Соответствующие слова Путин сказал в ходе своей речи на концерте. Мероприятие посвящено 80-летию разгрома фашистских войск во время Сталинского сражения, которое стало ключевым в ходе Великой Отечественной войны.