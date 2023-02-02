Здесь нас обучили всему: ополченцы из Курской и Белгородской областей рассказали о подготовке в лагере ЧВК «Вагнер»

Роман из Курской области в беседе с корреспондентами ФАН заявил, что узнал о курсе по боевой подготовке от друзей, которые уже прошли его. Потом нашел информацию в социальных сетях и оставил заявку по электронной почте: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. Он призвал всех желающий последовать его примеру.