Здесь нас обучили всему: ополченцы из Курской и Белгородской областей рассказали о подготовке в лагере ЧВК «Вагнер»

Новобранцы из Курской и Белгородской областей продолжают проходить недельные курсы по боевой подготовке в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер». Очередная группа ополченцев завершила обучение и призвала сограждан последовать их примеру, сообщают корреспонденты ФАН.
По словам бойцов, профессиональные инструкторы из числа действующих «вагнеровцев» знакомят новобранцев с медицинской подготовкой, тактикой ведения боя в малых группах и штурму зданий. Также каждый из них учится обращению со стрелковым оружием, подствольными гранатометами и метанию ручных гранат.
Роман из Курской области в беседе с корреспондентами ФАН заявил, что узнал о курсе по боевой подготовке от друзей, которые уже прошли его. Потом нашел информацию в социальных сетях и оставил заявку по электронной почте: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. Он призвал всех желающий последовать его примеру.
«За семь дней нас обучили всему: тактике, медицине, инженерным специальностям и другим важным в бою навыкам. Мы, как жители приграничного региона, просто обязаны научиться военным специальностям, чтобы остановить наступление врага», — рассказал он.
Аналогичного мнения придерживается новобранец из города Старый Оскол в Белгородской области. По его словам, в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер» инструкторы обучают всему, в частности, стрелять и тактике ведения боя. Он уточнил, что раньше никогда не служил и не держал в руках огнестрельное оружие.
«Получил просто обалденный недельный курс. Коллектив дружный, ребята из числа действующих "вагнеровцев" замечательные», — подчеркнул ополченец.
Стоит отметить, что новобранцы из Курской и Белгородской областей после обучения не вступают в ряды ЧВК «Вагнер» и не подписывают контракт. Мужчины приобретают навыки ведения боя и знакомятся с основами военной подготовки для защиты рубежей РФ на границе с Украиной.