Экс-госсекретарь США Помпео: Китай опаснее России из-за стремления к мировому господству

По мнению бывшего главы ЦРУ, Китай стремится к мировой гегемонии и имеет все шансы этого добиться. Экономическая мощь, военная и космическая программа, а также современные кибертехнологии делают главу КНР большей угрозой миру, чем Путин, уверен Помпео.