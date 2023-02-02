Экс-госсекретарь США Помпео: Китай опаснее России из-за стремления к мировому господству

Китайский лидер Си Цзиньпин является большей угрозой миру, чем президент России Владимир Путин. Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео.
По мнению бывшего главы ЦРУ, Китай стремится к мировой гегемонии и имеет все шансы этого добиться. Экономическая мощь, военная и космическая программа, а также современные кибертехнологии делают главу КНР большей угрозой миру, чем Путин, уверен Помпео.
«Они даже близко не стоят. Си Цзиньпин другой. Мир зависит от него в экономическом плане. Си Цзиньпин верит, что он будет господствовать в мире», — сообщил экс-госсекретарь телеканалу Sky News.
Ранее Вашингтон опубликовал новую стратегию национальной безопасности, в которой Китай назван «самым серьезным геополитическим вызовом» США. В этом документе американское правительство заявило, что Белый дом работает над планом эффективной конкуренции с КНР.