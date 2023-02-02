Sohu: неспособность финнов прокормить двух панд из-за собственных санкций – это позор

Финляндия, которая попыталась угодить Соединенным Штатам, присоединившись к западным санкциям против России, а также ввела ограничения и против Китая, навредила в итоге сама себе. И этот вред оказался настолько сильным, что финны просят Китай забрать назад двух панд, которых они, как оказалось, не в состоянии их прокормить.