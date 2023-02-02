Sohu: неспособность финнов прокормить двух панд из-за собственных санкций – это позор

Финляндия, которая попыталась угодить Соединенным Штатам, присоединившись к западным санкциям против России, а также ввела ограничения и против Китая, навредила в итоге сама себе. И этот вред оказался настолько сильным, что финны просят Китай забрать назад двух панд, которых они, как оказалось, не в состоянии их прокормить.
Об этом с возмущением пишут аналитики китайского издания Sohu. Перевод статьи на русский язык публикует информационное агентство «ПолитРоссия».
Ранее зоопарк финского города Эхтяри заявил о намерении вернуть Китаю бамбуковых медведей Луми и Пуру, объяснив, что финансовые проблемы не позволяют зверинцу в полной мере обеспечить питание животных.
Эту проблему, как отмечают авторы статьи, не смогла решить даже финансовая помощь правительства Финляндии, которое выделило зоопарку 200 тысяч евро. Но, как выяснилось, на содержание двух панд необходимо гораздо больше – около пяти миллионов евро.
«Министерство иностранных дел Финляндии подчеркнуло, что это деловое решение, принятое частной компанией, испытывающей финансовые трудности. Дипломаты надеются, что Китай проявит понимание и этот инцидент никак не отразится на отношениях двух стран», – сообщают авторы Sohu.
При этом эксперты подчеркивают, что проблемы частного финского зоопарка – это результат политического курса властей страны.
Ведь владельцы зверинца, выписывая из Китая двух панд, надеялись, что те привлекут больше посетителей. А в это время правительство Финляндии закрывало въезд в страну двум самым многочисленным категориям туристов.
В частности, Финляндия, формально из-за короновируса, но на самом деле из желания выслужиться перед Вашингтоном, закрыла въезд для туристов из Китая и из России.
«Нет необходимости сомневаться в проблемах с головой у финских политиков. Финляндия лишилась ума, решив отказаться от статуса нейтральной страны и подав заявку на вступление в НАТО», – жестко отзываются о действиях финских властей китайские аналитики.
Финляндия, закрыв двери перед российскими и китайскими туристами, ничего не сделала для того, чтобы стать привлекательной для гостей из других государств. В итоге турпоток резко сократился и большинство финских предпринимателей, живших за счет туризма, либо испытывают серьезные трудности, либо уже объявили о банкротстве.
Таким образом, нет никаких сомнений в том, что именно из-за действий властей страны зоопарк города Эхтяри оказался не в силах прокормить двух травоядных медведей. Заботясь только о том, чтобы заслужить одобрение Соединенных Штатов и недооценив обратный эффект от своих действий, финское правительство лишило заработка собственных граждан.
«Вилять хвостом перед Соединенными Штатами – значит вилять хвостом. Но в этом случае ваш зоопарк – банкрот», – констатировали авторы Sohu.
Китай, отмечают они в заключение, конечно не оставит в беде пушистых черно-белых мишек и сумеет о них позаботиться. И Финляндии нужно вернуть их как можно скорее.
Но то, что европейское государство избавляется от двух травоядных животных из-за того, что у него нет средств их прокормить, это настоящий позор.