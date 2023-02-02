Путин заявил, что народ без исторической памяти не имеет будущего

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде высоко оценил роль исторической памяти в развитии страны.
По словам главы государства, молодежи важно передавать «живую историю» России. Путин подчеркнул, что граждане без исторической памяти не имеют будущего. В то же время президент заметил, что народ не должен жить только прошлым, поскольку необходимо смотреть и в будущее.
Среди прочего, Владимир Путин упомянул, что власти России продолжат рассекречивать документы, связанные с Великой Отечественной войной.