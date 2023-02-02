МИД Турции: Норвегия запретила акцию сожжения Корана после вызова посла в Анкаре

Норвегия запретила акцию сожжения священной книги мусульман после вызова посла в Анкаре. Соответствующей информацией поделился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Об этом он написал на своей странице в Twitter. Прежде сообщалось, что во внешнеполитическое ведомство Турции был вызван посол Норвегии в Осло из-за акции с сожжением Корана. В результате дипломату выразили протест.
Акция сожжения Корана произошла в Швеции 21 января. Официальная Анкара жестко осудила такой шаг и подчеркнула, что это может помешать членству Стокгольма и Хельсинки в Североатлантическом альянсе.