Создает угрозу общественной безопасности — Пригожин призвал прокуратуру проверить деятельность RTVI

Российский предприниматель Евгений Пригожин обратился в Роскомнадзор и Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить деятельность ресурса RTVI и его сотрудников на предмет распространения недостоверной общественно значимой информации.
В частности, бизнесмен указал на размещенную на сайте RTVI статью под заголовком: «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов "на глазах у всех"». По словам предпринимателя, приведенные в материале сведения являются клеветническими. Обращения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Я считаю, что сетевое издание RTVI распространяет на своем сайте недостоверную, общественно значимую, клеветническую информацию под видом достоверных сведений, которая создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — подчеркнул бизнесмен.
В случае выявления признаков нарушений действующего российского законодательства Пригожин предложил привлечь виновных лиц к ответственности, а также ограничить доступ к недостоверным материалам RTVI.