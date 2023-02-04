Создает угрозу общественной безопасности — Пригожин призвал прокуратуру проверить деятельность RTVI

В частности, бизнесмен указал на размещенную на сайте RTVI статью под заголовком: «Бежавший в Норвегию экс-командир ЧВК "Вагнер" рассказал о казнях бойцов "на глазах у всех"». По словам предпринимателя, приведенные в материале сведения являются клеветническими. Обращения Пригожина опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».