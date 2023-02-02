МОК считает, что Украина нарушит Олимпийскую хартию в случае бойкота ОИ-2024

Пресс-служба Международного олимпийского комитета опубликовала заявление представителей организации на тему возможного бойкота Олимпиады-2024 со стороны Украины. МОК призывает Национальный олимпийский комитет (НОК) этой страны не нарушать Олимпийскую хартию.
Чиновники организации напомнили, что бойкотирование какого-либо спортивного мероприятия никогда не шло на пользу самим спортсменам.
«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и послужили лишь наказанием для спортсменов стран, бойкотировавших Олимпиады», — говорится в пресс-релизе.
Ранее стало известно, что глава МОК Томас Бах поддержал идею с возвращением российских спортсменов на международную арену. Однако атлетам придется выполнить ряд условий, чтобы получить путевку на Олимпиаду в Париж через полтора года.