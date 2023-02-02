Еще два депутата Европарламента потеряли иммунитет из-за «Катаргейта»

Между тем в последние недели Брюссель буквально «разрывался» от предположений, кого полиция может поймать в свою ловушку следующим, после того, как Пьер Антонио Панцери — бывший депутат Европарламента, который был арестован, — заключил сделку о признании вины с бельгийскими правоохранительными органами, пообещав назвать имена соучастников.