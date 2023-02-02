Парламент Евросоюза лишил юридического иммунитета депутатов Андреа Коццолино и Марка Тарабеллы, чтобы продолжить расследование крупнейшего коррупционного скандала в истории ЕП — «Катаргейта». Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.
По информации СМИ, оба парламентария подозреваются в отмывании денег и участии в преступной организации. Сами Коццолино и Тарабелла решительно отрицают какие-либо нарушения.
Более того, последний даже присутствовал на процедуре голосования в Брюсселе. Политик поднял руку, проголосовав за лишение парламентского иммунитета.
«Я повторяю, что я невиновен в этом деле, и теперь дело за судебной властью, чтобы допросить меня», — сказал он в общении с журналистами, добавив, что он «рад» снятию неприкосновенности.
Между тем в последние недели Брюссель буквально «разрывался» от предположений, кого полиция может поймать в свою ловушку следующим, после того, как Пьер Антонио Панцери — бывший депутат Европарламента, который был арестован, — заключил сделку о признании вины с бельгийскими правоохранительными органами, пообещав назвать имена соучастников.
Уточним, что Коццолино обвиняется в получении денег для блокирования резолюций, наносящих ущерб интересам стран, не входящих в ЕС. Ранее он возглавлял делегацию парламента со странами Магриба и был главным депутатом Европарламента от левых партий по резолюциям по правам человека.
В свою очередь Тарабелла подозревается в получении взятки от Панцери в размере до 140 тысяч евро за принятие определенных позиций в пользу иностранных государств. Также он занимал пост вице-президента парламентской делегации в странах Персидского залива.
Ранее глава французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Западу необходимо отказаться от финансирования киевского режима из-за повальной коррупции.