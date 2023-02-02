Politico: Шольц боится остаться один на один с Россией

Этим можно объяснить требования Шольца к американским властям предоставить танки Abrams украинцам одновременно с передачей немецких Leopard. Такая же ситуация наблюдается в вопросе об истребителях для ВСУ. По мнению канцлера, этот шаг может привести к эскалации конфликта.