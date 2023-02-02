Politico: Шольц боится остаться один на один с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал обсуждать поставки истребителей Украине из-за страха перед реакцией Москвы, пишет американское издание Politico.
Лидер ФРГ опасается, что Германии придется самостоятельно принять ответный гнев Кремля, сообщает издание.
«Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США не вмешается, если Россия предпримет ответные меры против Германии», — заявил Politico советник немецкого правительства.
Этим можно объяснить требования Шольца к американским властям предоставить танки Abrams украинцам одновременно с передачей немецких Leopard. Такая же ситуация наблюдается в вопросе об истребителях для ВСУ. По мнению канцлера, этот шаг может привести к эскалации конфликта.