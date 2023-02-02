Песков заявил об отсутствии запрета на выезд чиновников за границу

Власти не принимали решений о запрете на выезд государственных чиновников за границу, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В настоящее время в администрации президента не обсуждается вопрос об ограничениях для отдыха госслужащих, добавил пресс-секретарь президента РФ.
«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время», — передает ТАСС слова Пескова.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин предложил главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву законодательно запретить российским чиновникам отдыхать на курортах, пока на Украине идут «тяжелейшие бои».