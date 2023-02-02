Ребенок войны Балагурова перечислила проблемы пенсионеров в Петербурге

Как пишет Федеральное агентство новостей, Балагурова назвала гололед одной из главных проблем пожилых людей в Северной столице. Она отметила, что в морозную погоду улицы города на Неве становятся смертельно опасными. Так, в 2021 году несколько знакомых пенсионерки поскользнулись и получили травмы. Балагурова пыталась обратить внимание на неубранные улицы губернатора Александра Беглова, однако градоначальник проигнорировал ее открытое письмо.