Ребенок войны Балагурова перечислила проблемы пенсионеров в Петербурге

Проблемы пенсионеров Санкт-Петербурга назвала ребенок войны Нина Балагурова. Она призналась, что не единожды направляла жалобы губернатору Александру Беглову, однако те оставались без ответа.
Как пишет Федеральное агентство новостей, Балагурова назвала гололед одной из главных проблем пожилых людей в Северной столице. Она отметила, что в морозную погоду улицы города на Неве становятся смертельно опасными. Так, в 2021 году несколько знакомых пенсионерки поскользнулись и получили травмы. Балагурова пыталась обратить внимание на неубранные улицы губернатора Александра Беглова, однако градоначальник проигнорировал ее открытое письмо.
Недоумение у ребенка войны также вызывает систематическая халатность врачей в Петербурге и обилие непристойной рекламы на улицах Северной столицы. Так, ее смутили яркие бумажки на автобусных остановках, которые обещают незабываемый «отдых 24 часа». Однако проблемы горожан по-прежнему остаются без внимания Смольного.