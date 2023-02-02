Политолог Сатановский: Россия для победы над США должна перенять американские методы

Россия сможет расправиться с Соединенными Штатами, только позаимствовав американские методы борьбы. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский в эфире передачи «Соловьев Live».
Эксперт считает, что России надо воспользоваться внутренними конфликтами, которые царят не только в США, но и на Западе. Так Москва сможет разрушить гегемонию Соединенных Штатов.
«Если ты знаешь, где у спрута сердце, его можно поразить», — сказал Сатановский, сделав отсылку к произведению братьев Стругацких «Трудно быть богом».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова бывшего американского министра обороны Роберта Гейтса, что США нужна «сильная Россия». Он выразил уверенность, что Вашингтон «имеет то, в чем заинтересован».