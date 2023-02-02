Пригожин: на войне есть те, кого в мирное время называют сослуживцами, а в военное — братьями по оружию

Бизнесмен ответил на запрос информационного агентства «Государственные новости». Журналисты отметили, что 31 января бывший депутат Роман Коваль, уличенный во взяточничестве, пытался оказать давление на суд. Он завил, что представители ЧВК «Вагнер» якобы посетили его в СИЗО. Предпринимателя попросили объяснить, действительно ли Коваль общался с «музыкантами» и как он относится к тому факту, что бывший депутат, являясь использует его патриотические действия в личных целях.