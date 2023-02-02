Пригожин: на войне есть те, кого в мирное время называют сослуживцами, а в военное — братьями по оружию

Участников боевых действий можно разделить на два типа — сослуживцев и братьев по оружию. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя запрос от СМИ.
Бизнесмен ответил на запрос информационного агентства «Государственные новости». Журналисты отметили, что 31 января бывший депутат Роман Коваль, уличенный во взяточничестве, пытался оказать давление на суд. Он завил, что представители ЧВК «Вагнер» якобы посетили его в СИЗО. Предпринимателя попросили объяснить, действительно ли Коваль общался с «музыкантами» и как он относится к тому факту, что бывший депутат, являясь использует его патриотические действия в личных целях.
Евгений Пригожин подчеркнул, что представители ЧВК «Вагнер» не ездят по СИЗО.
«Второе, для победы в войне нет политических оппонентов, а есть те, кого в мирное время называют сослуживцами, а в военное – братьями по оружию. В этой священной цели безразлично, кем ты был раньше. Сегодня либо ты тот, кто готов умереть за Родину, либо в тылу, но делаешь все для фронта и победы, либо негодяй, вор, подонок и трус», — цитирует Пригожина пресс-служба «Конкорда».
Евгений Пригожин ранее сделал деловое предложение приговоренному к восьми годам лишения свободы журналисту Александру Невзорову✱ (признан в России иностранным агентом). Бизнесмен предложил ему записаться добровольцем на СВО и с оружием в руках пойти на Бахмут.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами