Эксперт Жарихин: западные танкисты на Украине приблизят глобальный конфликт

Присутствие западных военных на Украине в качестве экипажей танков, обещанных Киеву, станет очередным обострением ситуации. Об этом заявил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин.
В интервью РИА Новости он отметил, что такая ситуация не будет новой в рамках украинского конфликта, ведь представители НАТО уже участвуют в боях на стороне киевского режима.
«Конечно, это вещь, обостряющая ситуацию. Это вещь, еще больше приближающая порог, за которым начинается, страшно сказать, мировая война. Но, тем не менее, это не уникальная ситуация и не что-то сверхновое», — сообщил Жарихин.
Эксперт считает, что западные военные, которые «быстро и неожиданно» ушли в отставку со службы в армии, могут обслуживать РСЗО HIMARS и другое вооружение иностранного производства.