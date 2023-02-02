Ведущая телеканала Sky News устроила скандал в прямом эфире из-за поставок Украине оружия

Крупный скандал разгорелся в прямом эфире австралийского канала Sky News из-за поставок Украине вооружений. Мнения ведущих о действиях Запада не совпали.
Ведущая Sky News Лиз Сторер во время обсуждения поставок Киеву вооружений назвала Соединенные Штаты главными инициаторами конфликта. Она также раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского, который, по ее мнению, является лишь марионеткой Запада.
Сторер задалась вопросом, как долго Запад будет «слать миллиарды на другой край земли». Она также поинтересовалась, где на самом деле оказывается техника, которую партиями отправляют на Украину. Негодование телеведущей не разделил ее коллега, который высказался в защиту Киева. Сторер, в свою очередь, продолжила критиковать украинские власти, отвечая на аргументы других экспертов.