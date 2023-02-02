Ведущая телеканала Sky News устроила скандал в прямом эфире из-за поставок Украине оружия

Сторер задалась вопросом, как долго Запад будет «слать миллиарды на другой край земли». Она также поинтересовалась, где на самом деле оказывается техника, которую партиями отправляют на Украину. Негодование телеведущей не разделил ее коллега, который высказался в защиту Киева. Сторер, в свою очередь, продолжила критиковать украинские власти, отвечая на аргументы других экспертов.