«Вторая Украина». В МИД РФ видят признаки будущего наступления ВСУ на Приднестровье

Следующий военный конфликт с целью ослабить Россию может произойти в Молдавии, предупреждают в МИД РФ и Госдуме. Российские власти фактически признают, что над Приднестровьем навис «дамоклов меч».
Западные страны рассматривают на роль «следующей Украины» Молдавию, потому что смогли поставить «достаточно специфическими методами» во главе страны президента с румынским гражданством (у Майи Санду два паспорта – румынский и молдавский) и стремлением вступить в НАТО, заявил в интервью министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Она [Санду] готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», – загадочно предупредил глава МИД России.
Отчаянная «евроинтеграционная» политика Санду уже лишила молдаван энергоресурсов по адекватным ценам: ее правительство прервало сотрудничество с Россией, вознамерившись присоединиться к единой платформе закупок газа Евросоюза. Статус «партнеров ЕС» обернулся для граждан возросшими тарифами.
«Перемога» за счет Приднестровья
24 января министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что для Кишинева больше не актуально сохранение нейтралитета, и ему «пора в НАТО». Учитывая периодически залетающие на молдавскую территорию украинские ракеты, не исключено, что предлогом для участия республики в военном конфликте станет совместная «защита от РФ».
Пока же режим Санду делает зачистку на внутриполитическом поле, укрепляя диктатуру для будущих военных действий: 28 января правящая партия PAS предложила законопроект, предусматривающий 12 лет лишения свободы за «сепаратистские действия». В случае его принятия власти Гагаузской автономии и Приднестровья могут быть арестованы. В мае прошлого года уголовному преследованию подвергся экс-президент Игорь Додон, выступавший за сотрудничество с Россией.
Санду взяла курс на обострение внутреннего «антироссийского» конфликта сразу после поездки в Румынию, где встречалась с представителями немецкой разведки, европейского бюро ФБР и румынскими чиновниками, сообщил депутат ГД Михаил Делягин. По его словам, в феврале руководство Приднестровья будет вызвано к Санду на переговоры, где и будет арестовано.
«После этого на территорию Приднестровья будут введены войска, в том числе украинские – нужна хоть какая-то "перемога" над русским миром. Эта угроза вполне реальна, если она будет реализовываться не через арест приднестровских властей, то может быть и другой сценарий, даже в Европе в том числе», – поделился Делягин в Telegram.
Для уничтожения Приднестровья Молдавия получила от Германии партию БТР, которую Берлин отказался поставлять даже Киеву, предупреждает парламентарий.
Однако попытки навязать молдаванам румынскую идентичность пока заканчиваются провалом: экономические показатели страны ухудшаются, а украинский опыт демонстрирует пагубность евроинтеграционной политики. Намерения Санду сильно отличаются от общественного позиционирования, отмечает политолог, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
«С деятельностью Санду не согласны, особенно в экономическом плане. Люди испытывают большие трудности. В стране создается противостояние и хаос, который будет способствовать тому, чтобы его переформатировать в вооруженный конфликт и создать еще один очаг конфликта рядом с Украиной», – рассказал Кошкин в комментарии «ПС».
Американский интерес
Обострение противоречий Кишинева с Приднестровьем и Гагаузией дестабилизирует европейский полуостров, что и является главной концепцией Соединенных Штатов – они хотят продолжения конфликта ради собственной экономической выгоды, отмечает Кошкин. Можно ожидать, что Вашингтон начнет поставку вооружений в очередную «горячую точку» в Европе.
Не зря Лавров в разговоре о Молдавии заявил о «следующей Украине» – конфликт в Приднестровье станет продолжением украинского, заключил ученый.
Связь антироссийских действий Киева и Кишинева, как и агрессия к автономиям, не только концептуальная. Она может развиваться в рамках одного «фронта» – не исключено и создание военного союза.
Но пока Молдавия остается одной из разменных карт в переговорах США и России по Европе, считает политолог, журналист-международник Сергей Носович. Вашингтон в любой момент может «взорвать» войну в Приднестровье, а может и не взрывать, если «получит от России что-нибудь для себя».
«Для США дестабилизация Молдовы – это опция, которой можно выгодно торговать», – поделился Носович в Telegram.
При этом идеологическая почва для «следующей Украины» уже готова: так, после прихода к власти Санду сделала возмутившее многих молдаван заявление о румынском премьер-министре Ионе Антонеску, заключившем альянс с гитлеровской Германией и ответственным за массовые убийства евреев и депортации граждан в нацистские концлагеря. По мнению Санду, Антонеску – «историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое».
Уже в апреле парламент Молдавии запретил ношение георгиевских лент, а Санду заявила, что место этого символа «в мусорном ведре истории».
Пока конфликт на Украине достигает апогея, перейдя в вооруженное противостояние, по аналогичному «киевскому пути» двигается и Кишинев: разрыв экономических, политических связей с Россией, реабилитация нацистского коллаборационизма и радикализация действий против пророссийски настроенных автономий.
Подробнее о том, как Санду собирается «провернуть» вступление Молдавии в НАТО, несмотря на прописанный в конституции нейтральный статус республики – в нашей статье.