«Вторая Украина». В МИД РФ видят признаки будущего наступления ВСУ на Приднестровье

При этом идеологическая почва для «следующей Украины» уже готова: так, после прихода к власти Санду сделала возмутившее многих молдаван заявление о румынском премьер-министре Ионе Антонеску, заключившем альянс с гитлеровской Германией и ответственным за массовые убийства евреев и депортации граждан в нацистские концлагеря. По мнению Санду, Антонеску – «историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое».