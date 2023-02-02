Корнилов о спектакле с обысками на Украине: ВСУ скоро начнут отступать повсюду

Власти Украины, устраивая обыски у олигархов, скорее всего, прибегают к старому проверенному еще со времен Майдана трюку – пытаются отвлечь внимание и украинцев, и американских кураторов от военных неудач.
С таким предположением в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» выступил известный политолог и публицист, политобозреватель МИА «Россия Сегодня» Владимир Корнилов.
На днях украинское информационное пространство взорвала новость о том, что Служба безопасности Украины проводит обыски у олигарха Игоря Коломойского, который считается покровителем нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
Вашингтон на протяжении нескольких последних лет требует выдать Коломойского американскому правосудию, так как тот обвиняется в США в ряде крупных финансовых правонарушений. И сейчас у многих экспертов появились подозрения, что Зеленский, до сих пор покрывавший своего спонсора, сдался и прижал Коломойского по указу американцев.
Такое впечатление, во всяком случае, украинские СМИ попытались создать и у украинцев, и у американцев.
Но велика вероятность, что громкие обыски у Коломойского и еще нескольких крупных украинских олигархов являются всего лишь спектаклем, цель которого заключается в отвлечении внимания от негативных новостей из зоны российской спецоперации.
Неудачи ВСУ на фронте заставляют предположить что в скором времени будет объявлено о сдаче крупных городов, которые украинская пропаганда еще недавно называла неприступными крепостями, объясняет Корнилов.
«Целая плеяда обысков – Аваков, Коломойский, Столар и другие сомнительные личности. Скорее всего Киев будет сдавать города. Обычно такие шоу устраивают, чтобы создать информационный повод, чтобы отвлечь население от ситуации на фронтах. Как правило, именно этим такие показательные выступления и заканчиваются», – убежден политолог.
Также он предположил, что маневр с обысками может быть связан с тем, что власти США под давлением общественности и прессы отправили на Украину группу аудиторов, чтобы те разобрались с фактами нецелевого расходования финансовой помощи. Хотя это все-же второстепенный повод. А главная цель спектакля с обысками – отвлечение внимания от предстоящего отступления ВСУ.
И эта уловка, считает Корнилов, обязательно сработает для украинского общества. А вот американцев так просто отвлечь не получится, и возможно Зеленскому все-же придется хотя-бы ненадолго упрятать своего покровителя Коломойского за решетку. Слишком уж большую волну подняли в США республиканцы по поводу воровства выделенных Киеву денег.
Американцы постараются добиться экстрадиции Коломойского в США, но в Киеве сделают все, чтобы этого избежать, считает политолог. И в этом ему на руку сыграют как раз военные провалы ВСУ, так как они затмят даже самые страшные для Зеленского результаты американского аудита в украинском Министерстве обороны, считает Корнилов.