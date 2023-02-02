Корнилов о спектакле с обысками на Украине: ВСУ скоро начнут отступать повсюду

Также он предположил, что маневр с обысками может быть связан с тем, что власти США под давлением общественности и прессы отправили на Украину группу аудиторов, чтобы те разобрались с фактами нецелевого расходования финансовой помощи. Хотя это все-же второстепенный повод. А главная цель спектакля с обысками – отвлечение внимания от предстоящего отступления ВСУ.