«Жуков, Сталин, Василевский». В Волгограде открыли памятники героям Сталинграда

Однако это уже не первый памятник Сталину в Волгограде, который был установлен за последние годы. Так, в 2019 году Сталинградский обком КПРФ к 140-летнему юбилею со дня рождения вождя разместила бетонную скульптуру, которая была найдена в заброшенном пионерском лагере. В тот раз, правда, жители города высказались против и его пришлось убрать.