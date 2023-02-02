«Жуков, Сталин, Василевский». В Волгограде открыли памятники героям Сталинграда

В честь 80-летия победы в Сталинградской битве в Волгограде были торжественно открыты бюсты Иосифа Сталина, Георгия Жукова и Александра Василевского. Памятники были размещены напротив музея-панорамы.
Автором скульптур выступил заслуженный художник России Сергей Щербаков, который использовал в своих работах бронзу. Впоследствии бюсты были установлены на гранитных постаментах.
«Маршалы Жуков и Василевский при погонах и в орденах. Сталин всегда отличался скромностью, у него Звезда Героя только, но в погонах тоже. Это сложившиеся исторические образы», — прокомментировал он.
Право открыть монументы предоставили почетным гражданам Волгограда, а также юнармейцам.
Однако это уже не первый памятник Сталину в Волгограде, который был установлен за последние годы. Так, в 2019 году Сталинградский обком КПРФ к 140-летнему юбилею со дня рождения вождя разместила бетонную скульптуру, которая была найдена в заброшенном пионерском лагере. В тот раз, правда, жители города высказались против и его пришлось убрать.
Ранее стало известно, что Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди жителей Волгограда по вопросу переименования города. Более 67% респондентов высказались против данной инициативы.
Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой также опроверг информацию о планах возвращения городу советского названия.