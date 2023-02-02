Дипломат Любинский упрекнул Вену в намеренном разрушении дипломатических каналов с РФ

Австрия намеренно разрушает двусторонние отношения и дипломатические контакты с Российской Федерацией. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
По словам дипломата, это осознанный выбор австрийских властей, несмотря на тот факт, что он отражается на авторитете Вены, которая позиционируется как нейтральная международная переговорная площадка.
«Мы для себя свои выводы, разумеется, делаем», — прокомментировал ситуацию Любинский в эфире канала «Россия 24».
Ранее Москва заявила решительный протест МИД Австрии после решения объявить четырех российских послов персонами нон грата. В РФ предупредили о том, что последуют ответные меры.