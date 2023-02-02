Экс-замглавы Минобороны Украины Александр Миронюк прятал в мебели миллион долларов

Бывший заместитель главы Минобороны Украины Александр Миронюк прятал в мебели миллион долларов. Силовики обнаружили деньги по месту жительства чиновника еще летом, а кадры обыска появились в Сети только сейчас. Видео публикует Telegram-канал РЕН ТВ.
Напомним, что правоохранители пришли к украинскому чиновнику в рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств при закупках бронежилетов и другой военной экипировки. Ранее сообщалось, что у сотрудников Министерства обороны Украины прошли массовые обыски в связи с подозрениями госслужащих в коррупции.