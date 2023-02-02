Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в память о защитниках Сталинграда

Президент России Владимир Путин почтил память советских солдат, погибших при защите Сталинграда, и возложил венок к Вечному огню на Мамаевом кургане.
Рабочая поездка президента приурочена к 80-летию победы в битве под Сталинградом. В Волгограде Путин также встретится с представителями общественных и патриотических организаций и произнесет речь на концерте, посвященном торжественной дате. Также российский лидер проведет беседу с главой Волгоградской области Андреем Бочаровым.
В крупнейшем сражении Второй мировой войны участвовали в общей сложности 2,1 миллиона человек. Победа в Сталинградской битве позволила советской армии переломить ход войны и стала началом триумфа над фашистскими войсками.