«Надеюсь, что скоро буду дома»: попавший в плен к ЧВК «Вагнер» солдат ВСУ записал обращение к семье

Ранее благодаря горячей линии «Спроси Вагнер» родные сумели найти другого военнослужащего ВСУ — Владислава Гаврилюка. Он также рассказал, что находится в безопасности в плену у ЧВК «Вагнер», и поблагодарил семью за беспокойство.