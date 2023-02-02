«Надеюсь, что скоро буду дома»: попавший в плен к ЧВК «Вагнер» солдат ВСУ записал обращение к семье

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала видео с обращением военнослужащего ВСУ Павла Лысенко, оказавшегося в плену у ЧВК «Вагнер». Ранее родственники украинского солдата отправили заявку на горячую линию «Спроси Вагнер» с просьбой найти его.
Лысенко рассказал, что у него все в порядке, и выразил надежду на скорое возвращение домой.
«Катя, привет. Мне сказали, что ты меня ищешь. Я нахожусь в плену у ЧВК "Вагнер", у меня все хорошо, кормят нормально, обращение хорошее. По возможности позвони Яне, скажи, что все хорошо. Бабушке тоже привет передавай. Я надеюсь, что скоро буду дома, и все будет хорошо», — передает пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина обращение Лысенко.
Ранее благодаря горячей линии «Спроси Вагнер» родные сумели найти другого военнослужащего ВСУ — Владислава Гаврилюка. Он также рассказал, что находится в безопасности в плену у ЧВК «Вагнер», и поблагодарил семью за беспокойство.