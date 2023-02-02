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«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

Ближнее зарубежье
«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

Обыски, которые на днях прошли у украинских олигархов Игоря Коломойского и Арсена Авакова вовсе не являются доказательством того, что в стране ведется борьба с коррупцией. Если бы такая борьба действительно велась, на скамье подсудимых должны были бы оказаться не бывшие, а нынешние воротилы. Тем более, что и этим олигархам не грозит оказаться за решеткой.

Уверенность в этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

«Коломойского и Авакова мне не жалко, а жалко тех людей, которые наивно полагают, что речь идет о борьбе с коррупцией», – заявил гость программы.
«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

На Украине, по его словам, никто по-настоящему не борется с коррупцией, потому что коррупция является одним из наиболее действенных способов контролировать политическую элиту в этой стране. Причем это инструмент, которым пользуются американцы, чтобы контролировать Украину.

«Если бы речь шла о борьбе с коррупцией, то первым шагом, который должен был сделать честный президент, посадить заместителя главы его администрации [Кирилла] Тимошенко или замминистра обороны, или заместителя министра инфраструктуры», – объяснил Килинкаров.

Но вместо этого украинский президент Владимир Зеленский отвлекает внимание украинцев тем, что бьет по «древним тылам», демонстрируя якобы ведущуюся борьбу с коррупцией. Но можно не сомневаться, что ни Коломойский, ни Аваков в итоге не окажутся в тюрьме.

«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

Также Спиридон Килинкаров подчеркнул, что Соединенные Штаты являются страной, которая профессионально занимается грабежом других государств. Сделать всю черную работу по грабежу украинского народа американцы доверили олигархам, и те с этим успешно справились

«А теперь американцы в белых перчатках должны сделать свою работу – отнять у них то, что они награбили у украинского народа. Примитивная схема, но она работает», – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее стало известно о масштабных обысках у украинских чиновников из Минобороны, таможенной и налоговой служб, а также у бывших служащих и олигархов.

Обыски проводили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках следственных действий по поручению главы государства Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

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