«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

Обыски, которые на днях прошли у украинских олигархов Игоря Коломойского и Арсена Авакова вовсе не являются доказательством того, что в стране ведется борьба с коррупцией. Если бы такая борьба действительно велась, на скамье подсудимых должны были бы оказаться не бывшие, а нынешние воротилы. Тем более, что и этим олигархам не грозит оказаться за решеткой.