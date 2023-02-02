«Примитивная схема». Килинкаров разоблачил американский план ограбления Украины

Обыски, которые на днях прошли у украинских олигархов Игоря Коломойского и Арсена Авакова вовсе не являются доказательством того, что в стране ведется борьба с коррупцией. Если бы такая борьба действительно велась, на скамье подсудимых должны были бы оказаться не бывшие, а нынешние воротилы. Тем более, что и этим олигархам не грозит оказаться за решеткой.
Уверенность в этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.
«Коломойского и Авакова мне не жалко, а жалко тех людей, которые наивно полагают, что речь идет о борьбе с коррупцией», – заявил гость программы.
На Украине, по его словам, никто по-настоящему не борется с коррупцией, потому что коррупция является одним из наиболее действенных способов контролировать политическую элиту в этой стране. Причем это инструмент, которым пользуются американцы, чтобы контролировать Украину.
«Если бы речь шла о борьбе с коррупцией, то первым шагом, который должен был сделать честный президент, посадить заместителя главы его администрации [Кирилла] Тимошенко или замминистра обороны, или заместителя министра инфраструктуры», – объяснил Килинкаров.
Но вместо этого украинский президент Владимир Зеленский отвлекает внимание украинцев тем, что бьет по «древним тылам», демонстрируя якобы ведущуюся борьбу с коррупцией. Но можно не сомневаться, что ни Коломойский, ни Аваков в итоге не окажутся в тюрьме.
Также Спиридон Килинкаров подчеркнул, что Соединенные Штаты являются страной, которая профессионально занимается грабежом других государств. Сделать всю черную работу по грабежу украинского народа американцы доверили олигархам, и те с этим успешно справились
«А теперь американцы в белых перчатках должны сделать свою работу – отнять у них то, что они награбили у украинского народа. Примитивная схема, но она работает», – подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее стало известно о масштабных обысках у украинских чиновников из Минобороны, таможенной и налоговой служб, а также у бывших служащих и олигархов.
Обыски проводили Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в рамках следственных действий по поручению главы государства Владимира Зеленского. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.