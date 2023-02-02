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Global Times: у Запада не хватит смелости передать Украине истребители F-16

Армия
Global Times: у Запада не хватит смелости передать Украине истребители F-16

США из-за боязни эскалации украинского конфликта опасаются передавать Киеву истребители F-16. Об этом пишет Global Times.

Аналитики предположили, что Украина может использовать боевые самолеты для ударов по российской территории. У истребителей очень сильный дальнобойный ударный потенциал, и такое оружие способно обострить конфликт.

Военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что Запад отправляет украинской стороне не готовые системы вооружения, а только узлы.

«США намерены использовать Киев для изоляции Россию от Европы», — пишут авторы статьи.

Несмотря на недостижимость этой цели, Вашингтон вместе с союзниками готов пожертвовать Украиной, но только не в ущерб своим меркантильным интересам.

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