США из-за боязни эскалации украинского конфликта опасаются передавать Киеву истребители F-16. Об этом пишет Global Times.
Аналитики предположили, что Украина может использовать боевые самолеты для ударов по российской территории. У истребителей очень сильный дальнобойный ударный потенциал, и такое оружие способно обострить конфликт.
Военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что Запад отправляет украинской стороне не готовые системы вооружения, а только узлы.
«США намерены использовать Киев для изоляции Россию от Европы», — пишут авторы статьи.
Несмотря на недостижимость этой цели, Вашингтон вместе с союзниками готов пожертвовать Украиной, но только не в ущерб своим меркантильным интересам.