Посол РФ в Австрии: Вена не выдвинула четких обвинений российским дипломатам

Правительство Австрии не выдвинуло четких обвинений в адрес российских дипломатов. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.
Власти страны не предъявили конкретных доказательств, когда назвали их якобы персонами нон грата, подчеркнул он. Руководство государства никак не смогло аргументировать соответствующие нападки, заявил Любинский. Об этом он сказал в ходе в эфире телеканала «Россия 24».
«Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений из невнятных ссылок на мнение специальных служб», — отметил он.
Прежде Правительство Австрии назвало четырех дипломатов из России «нежелательными лицами». Внешнеполитическое ведомство РФ предупредило об ответных мерах на соответствующую риторику.