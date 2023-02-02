Посол РФ в Австрии: Вена не выдвинула четких обвинений российским дипломатам

Власти страны не предъявили конкретных доказательств, когда назвали их якобы персонами нон грата, подчеркнул он. Руководство государства никак не смогло аргументировать соответствующие нападки, заявил Любинский. Об этом он сказал в ходе в эфире телеканала «Россия 24».