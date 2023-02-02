Дикий бык устроил переполох на горнолыжной трассе в Сочи

Как рассказали в пресс-службе курорта, бык мог забежать на горнолыжную трассу с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. К животному оперативно подоспели спасатели курорта, они выдворили его за пределы трасс. Сейчас дикий бык находится в закрытой для гостей зоне, его готовят к эвакуации.