Дикий бык устроил переполох на горнолыжной трассе в Сочи

Инцидент с участием дикого быка произошел на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи. Животное выбежало на одну из трасс.
Как рассказали в пресс-службе курорта, бык мог забежать на горнолыжную трассу с пастбищ, находящихся на территории Сочинского нацпарка. К животному оперативно подоспели спасатели курорта, они выдворили его за пределы трасс. Сейчас дикий бык находится в закрытой для гостей зоне, его готовят к эвакуации.
Подходы к горнолыжным трассам курорта уже усилили сетями. Как уточняется, в результате инцидента с быком никто не пострадал — помощь медиков отдыхающим не потребовалась.
Появление быка представители пресс-службы курорта называли крайне неожиданным. Они рассказали телеканалу «360», что подобное случается далеко не каждый день.