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Президент Вучич: нежелание Сербии идти против России лишило страну союзников на Западе

Политика
Президент Вучич: нежелание Сербии идти против России лишило страну союзников на Западе

Отказ Белграда от антироссийского курса лишил Сербию каких-либо союзников на Западе. К такому выводу пришел президент республики Александр Вучич.

Глава балканского государства добавил, что к сложившейся ситуации привел не только конфликт на Украине, но и нежелание Сербии ссориться с Москвой по указке США и Евросоюза. Об этом он заявил в рамках своего выступления в парламенте.

По словам политика, в настоящее время Белград фактически окружен странами НАТО и их союзниками. Впрочем, это не оказывает негативного влияния на способность республики принимать самостоятельные решения, констатировал Вучич.

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