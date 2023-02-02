Президент Вучич: нежелание Сербии идти против России лишило страну союзников на Западе

Отказ Белграда от антироссийского курса лишил Сербию каких-либо союзников на Западе. К такому выводу пришел президент республики Александр Вучич.
Глава балканского государства добавил, что к сложившейся ситуации привел не только конфликт на Украине, но и нежелание Сербии ссориться с Москвой по указке США и Евросоюза. Об этом он заявил в рамках своего выступления в парламенте.
По словам политика, в настоящее время Белград фактически окружен странами НАТО и их союзниками. Впрочем, это не оказывает негативного влияния на способность республики принимать самостоятельные решения, констатировал Вучич.