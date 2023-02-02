Антироссийский шабаш, конец СВО и ноги президентов США. Главное из интервью Лаврова

Глава российской дипломатии назвал ложью информацию об отказе Москвы от переговоров по Украине, подчеркнув, что именно Запад увел Киев от переговорного процесса. Это произошло в тот момент, когда все еще был шанс закончить конфликт политическим путем. С того времени никто не пытался убедить украинцев в обратном.