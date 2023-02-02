Антироссийский шабаш, конец СВО и ноги президентов США. Главное из интервью Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью каналу «Россия 24» и РИА Новости ответил на злободневные вопросы о положении России в мире. Основные заявления — в материале «Политики Сегодня».
Про «русский вопрос»
Россия находится в эпицентре геополитической битвы с Западом и это не подлежит сомнению. Люди, решающие задачи на передовой, совершают подвиги для будущего человечества, не давая развиваться условиям для полной гегемонии США.
«Более того, в ходе Великой Отечественной войны, Второй мировой, против нас использовалась нацистская идеология. А почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас лежит в основе киевского режима?» — задал риторический вопрос Лавров.
Ранее глава МИД РФ уже проводил параллели между курсом Запада и политикой Адольфа Гитлера. Дипломат обвинил Вашингтон в ведении войны против Москвы, а также в стремлении «решить русский вопрос», как в свое время Гитлер хотел решить еврейский. Тогда министра подвергли критике, заподозрив в оскорблении жертв Холокоста.
«Когда нечистоплотные политики стали заявлять, что такими сравнениями Лавров оскорбил память жертв Холокоста, это означает только одно: на воре горит шапка и аргументов у них никаких нет», — объяснил он.
Про окончание СВО
Лавров призвал военнослужащих минимизировать потери и выполнять поставленные задачи, а не думать, когда СВО закончится — Россия не делает акцент на время.
Прежде всего важно качество итогов, которые дипломаты и солдаты «обеспечивают для нашего народа», и тех людей, которые многие годы были лишены культуры России из-за киевского режима.
К приближающейся годовщине спецоперации Москва готовит отчет за прошедший период, чтобы дата «не свелась к антироссийскому шабашу Запада».
«Наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные на конец февраля, приуроченные к годовщине начала СВО антироссийские шабаши в Нью-Йорке и на других площадках, которые Запад прорабатывает вместе с киевским режимом, не оказались единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества», — подчеркнул Лавров.
Про помощь ОДКБ
Россия в связи с СВО не обращалась за помощью к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и не планирует этого делать в будущем, заявил Лавров.
«Мы исходим из того, что все необходимое для того, чтобы решить задачи специальной военной операции, закончить ту войну, которую Запад начал через украинский режим еще после госпереворота, у нас есть», — сказал он.
Министр также анонсировал изменения в уставе ОДКБ для возможности ввода войск без санкции Совета безопасности ООН. В документе сказано, что применение миротворческих сил должно согласовываться с Организацией, но поправки по предложению Казахстана уже готовятся. Помимо этого, предложение РФ провести миссию ОДКБ в Армении еще актуально.
«Предложение до сих пор на столе, и, если наши армянские союзники, друзья по-прежнему в нем заинтересованы, эта миссия может быть в течение буквально одного-двух дней развернута», — рассказал дипломат.
Про мирные переговоры
Глава российской дипломатии назвал ложью информацию об отказе Москвы от переговоров по Украине, подчеркнув, что именно Запад увел Киев от переговорного процесса. Это произошло в тот момент, когда все еще был шанс закончить конфликт политическим путем. С того времени никто не пытался убедить украинцев в обратном.
«Нашей дипломатии есть чем заниматься — постоянно, повседневно разъяснять то, что происходит, развенчивать ложь, особенно ложь, которая сейчас звучит насчет нашего отказа вести переговоры», — сказал он.
Про Зеленского
По словам Лаврова, Запад продвигает президента Украины Владимира Зеленского как главного демократа и символ борьбы с автократией, показывая «самую простенькую черно-белую картину мира». При этом Зеленский не ощущает себя самостоятельной фигурой, потому что им манипулируют.
В большом интервью Лавров отметил еще одного политического лидера: канцлера Германии Олафа Шольца. Он известен способностью многократно менять свое мнение по вопросу помощи Украине, рассказал министр, напомнив обо всех обещаниях немецкого политика:
«Начиналось это все с каких-то касок для военнослужащих Украины, затем появилось стрелковое оружие, сейчас говорят вовсю о самолетах. Шольц клянется, что никогда этого не будет, но Шольц тоже известен способностью менять свою позицию достаточно быстро. Потом, он там далеко не один, вот он заявил, что НАТО никогда не будет воевать против России, а его министр иностранных дел госпожа [глава МИД ФРГ Анналена] Бербок сказала: да, мы уже воюем, против России все дружно это делаем».
Про новую «жертву» США
Следующим кандидатом на роль «новой Украины» может стать Молдавия. Лавров объяснил, кто коллективный Запад «достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими» поставил президентом страны Майю Санду, которая «сама рвется в НАТО», и даже для этого «готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все».
Кроме того, Запад хочет превратить и Грузию в раздражитель для России.
«Но то, что Грузию тоже хотели бы превратить в очередной раздражитель, вернуть ситуацию к тем <...> агрессивным временам [бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили], у меня сомнений нет», — сказал он.
Грузинские власти руководствуются собственными интересами, когда отказываются поддерживать санкционную политику против РФ и предложение открыть второй фронт, напомнил Лавров. Ранее генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе объяснял отказ тем, что единственной пострадавшей стороной стала бы Грузия.
Про НАТО и ЕС
Против РФ воюет весь блок НАТО через снабжение Украины оружием. Более того, дипломат не исключил, что вместе с техникой в Киев могут отправлять наемников в помощь силам ВСУ.
«Да, мы видим, как против нас воюет вся [организация] НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что «мы не воюем, а только вооружаем», — это смешно», — считает министр иностранных дел.
При этом в текущей геополитической обстановке последних признаков самостоятельности лишился и Евросоюз, полагает Лавров. Он упрекнул объединение стран в самоедстве, из-за которого больше нет смысла следить за саммитами ЕС.
«США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии», — объяснил дипломат.
Глава МИД РФ также рассказал, что Вашингтон хочет экономического подавления европейских стран и процесс уже начался. По его словам, «нет сомнений, что это входило в планы тех, кто живет осознанием исключительности своей страны». В качестве аргумента, дипломат напомнил об американском законе по борьбе с инфляцией, которым озадачены во Франции и Германии.
«А льготы эти [закона об инфляции] однозначно дискриминационные и однозначно направлены на подрыв европейской промышленности», — резюмировал он.
Про дружбу с Китаем и Белоруссией
Запад пытается осложнить сотрудничество России и Китая методом запугивания, сказал Лавров. Однако дал понять, что партнерство разрушить не получится — взаимодействие двух стран взаимовыгодно. Отношения Москвы и Китая выше военных союзов, потому как в них нет «запретных тем».
«Все относительно. Нас ведь тоже обвиняют, что мы большие и всех обижаем вокруг нас. Бывшие советские республики якобы, значит. И не встречают должного уважения. Таких желающих будет много. И, конечно, желающих напугать нас Китаем уже хватает. Я вижу в этом игру, связанную со стремлением не дать нам сотрудничать и координироваться ни в экономике, ни в международных делах», — сказал он.
Говоря о Белоруссии, Лавров напомнил предложение Киева заключить с Минском пакт о ненападении. Дипломат счел идею «забавной», которая «показывает креативность» украинских властей.
«Он [президент Белоруссии Александр Лукашенко] прекрасно видит абсолютную бессмысленность, даже не просто бессмысленность, а откровенную провокационность такого рода заходов», — сказал министр.
Про доллар и «Северные потоки»
Действия США с долларом Лавров назвал нарушением всех мыслимых приличий, в которых нет логики. По его мнению, иногда становится непонятно, по каким признакам в отношении тех или иных государств накладываются ограничения на операции в американской валюте.
«Кто знает, с какой ноги проснется какой президент США и кто ему покажется несимпатичным наутро», — сыронизировал дипломат.
А по поводу причастности США к авариям на «Северных потоках» глава российской дипломатии обратил внимание, что своим недавним радостным заявлением замгоссекретаря США Виктория Нуланд совершила явку с повинной.
Она призналась, что «администрация очень рада узнать, что «Северный поток — 2» теперь представляет собой кусок металла на дне моря». Ранее «Политика Сегодня» рассказывала, как ЧП на российских газопроводах сделали США мировым лидером по поставкам СПГ.