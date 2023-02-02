Героический подвиг бойца ЧВК «Вагнер» под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе Юрий Могилкин

Боец 10-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Юрий Могилкин героически погиб во время наступления на Бахмутском направлении. В его честь в сельской школе Скородум Тюменской области установлена «Парта героя» в рамках акции, инициированной местными властями. Именно в этом образовательном учреждении учился «вагнеровец».
До подписания контракта с «Оркестром» Могилкин уже успел проявить себя в составе ополчения ДНР. Он противостоял натиску Вооруженных сил Украины в период с 2017 по 2019 и с 2020 по 2021 годы.
В апреле прошлого года доброволец вступил в ряды ЧВК «Вагнер», взяв позывной Скородум. Боец принимал участие в освобождении Попасной, за что получил медаль «За отвагу». Далее он продолжил наступление на Бахмутском направлении, где погиб 10 августа.
Из его биографии известно, что «вагнеровец» в составе 10-го штурмового отряда одним из первых проник в траншею противника в лесополосе на подступах к бывшему Артемовску.
В результате ближнего боя и последующего сражения Могилкин ликвидировал трех военных ВСУ и ранил двоих, однако получил осколочное ранение не совместимое с жизнью.
Могилкина посмертно наградили орденом Мужества. Медаль вручили его родным.
Героически погибший под Бахмутом боец ЧВК «Вагнер» является не единственным, кого почтили в рамках акции «Парта героя». Так в гимназии Черкесска установлен стол с фотографией Канамата Боташева — командира авиакрыла ЧВК «Вагнер». Его самолет сбили 22 мая в небе над Попасной во время спасательной операции боевых товарищей из окружения противника. Президент России посмертно присвоил пилоту-асу звание Героя России.