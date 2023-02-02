Героический подвиг бойца ЧВК «Вагнер» под Бахмутом: чем известен погибший в Донбассе Юрий Могилкин

Героически погибший под Бахмутом боец ЧВК «Вагнер» является не единственным, кого почтили в рамках акции «Парта героя». Так в гимназии Черкесска установлен стол с фотографией Канамата Боташева — командира авиакрыла ЧВК «Вагнер». Его самолет сбили 22 мая в небе над Попасной во время спасательной операции боевых товарищей из окружения противника. Президент России посмертно присвоил пилоту-асу звание Героя России.