Президент Сербии Александр Вучич провел аналогию между «властями» Косово и Украины. О такой параллели он заявил в ходе своей речи на специальном заседании парламента страны.
Мероприятие прошло в четверг, 2 февраля. Руководство Косово пытается играть роль жертвы в результате якобы вражеских действий со стороны Белграда, добавил глава государства. Соответствующее поведение можно сравнить с риторикой украинского президента Владимира Зеленского, напомнил Вучич.
«Чтобы столкнуть Сербию с НАТО и всем миром, себя представить как жертву, как некоего балканского Зеленского, а нас как агрессора», — отметил он.
Западный мир интересуется исключительно поддержкой рестрикций против Москвы. Об этом прежде заявил сербский президент.