Угроза дефолта. Глава ФРС Пауэлл усомнился в способности США выплатить свои долги в срок

Федеральная резервная система (ФРС) США не сможет спасти американскую экономику от краха, если Конгресс не повысит потолок госдолга. Такое заявление сделал его председатель Джером Пауэлл. Правда, как уточнили специалисты, подобное решение — еще один шаг в сторону объявления дефолта в стране.
«Никто же не думает, что ФРС может защитить экономику от последствий неспособности действовать своевременно. <…> Здесь есть только один путь вперед», — жестко обозначил свою позицию Пауэлл во время выступления перед прессой в Вашингтоне.
Он добавил, что понимает риски, на которые придется пойти Казначейству, например, резкое снижение количества денег и у министерства, и у коммерческих банков, однако, по его мнению, это не повод подвергать опасности результаты борьбы с инфляцией.
По сути, как объяснили аналитики, таким образом представители ФРС решили надавить на Правительство США, чтобы не лишиться тех сверхдоходов, к которым они привыкли.
Ранее глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что дефолт в США вызовет рецессию в национальной экономике и может привести к глобальному финансовому кризису.