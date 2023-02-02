Губернатор Волгоградской области «исчез» накануне приезда Путина в Сталинград

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не появлялся на публике с конца января. Об этом сообщают местные СМИ.
Накануне приезда в Сталинград президента России Владимира Путина, чиновник перестал «выходить в люди» и принимать участие в городских мероприятиях. Журналисты связывают его «исчезновение» с соблюдением мер безопасности перед визитом главы государства. Вероятно, Бочаров ушел на самоизоляцию, предположила пресса.
Известно, что Путин посетит Вечный огонь в Зале воинской славы на Мамаевом кургане и возложит цветы. После чего он отправится в музей «Сталинградской битвы», где проведет встречу с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.