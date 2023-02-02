Баннер с обещанием земли на Байкале за подбитый танк Leopard оказался ненастоящим

Кононов отметил, что на баннере в действительности нет информации о танках — обещание земельного участка на Байкале за подбитый Leopard дорисовали с помощью фотошопа. Вместо этой надписи на баннере размещены данные фонда, куда могут обратиться за помощью участники специальной военной операции и их родственники, пишет РИА Новости.