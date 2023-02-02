Минобороны сообщило о достижениях ВС РФ в рамках спецоперации на Украине за минувшие сутки

Российские военные за минувшие сутки нанесли серьезный урон украинским националистам в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Согласно обнародованным данным, на Донецком направлении в рамках наступательных действий было уничтожено до 50 солдат ВСУ. На Краснолиманском направлении потери украинских войск превысили отметку в 100 военнослужащих. На Купянском ликвидировано свыше 25 бойцов противника.
Кроме того, в Херсонской области российские военные поразили два склада с боеприпасами ВСУ. В Запорожской области на позициях украинских войск ВКС РФ уничтожили радиолокационные станции 35Д6 и AN/TPQ-37.