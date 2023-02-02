AFP: ЕС планирует подготовить десятый пакет санкций к годовщине начала СВО

Евросоюз планирует до 24 февраля завершить работу над очередным пакетом санкций против России, передает агентство AFP слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
Свое заявление председатель Еврокомиссии сделала в ходе своего визита на Украину.
«ЕС хочет, чтобы новые санкции против России были готовы к 24 февраля», — говорится в сообщении AFP.
Новые санкции станут десятым пакетом ограничений, принятых странами западной коалиции в ответ на начатую Россией спецоперацию на Украине. Ранее Reuters сообщал о предложении Польши и Литвы включить в очередной список санкций ядерную отрасль. Президент Венгрии заявлял о намерении блокировать инициативы о санкциях в этой сфере, так как это противоречит национальным интересам.