AFP: ЕС планирует подготовить десятый пакет санкций к годовщине начала СВО

Новые санкции станут десятым пакетом ограничений, принятых странами западной коалиции в ответ на начатую Россией спецоперацию на Украине. Ранее Reuters сообщал о предложении Польши и Литвы включить в очередной список санкций ядерную отрасль. Президент Венгрии заявлял о намерении блокировать инициативы о санкциях в этой сфере, так как это противоречит национальным интересам.