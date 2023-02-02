«Американцы проговорились». Евстафьев объяснил новый виток ядерной истерии на Западе

Раздающиеся в США обвинения в адрес России в нарушении условий Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), свидетельствуют о том, что американцы сами готовятся первыми использовать ядерное оружие. Именно для этого Вашингтон и нагнетает ядерную истерию.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.
Ранее Госдепартамент США заявил, что Россия, не обеспечивая проведение инспекционных мероприятий на своей территории, якобы нарушает условия ДСНВ. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.
Подобный выпад американской стороны, отметил Дмитрий Евстафьев, указывает на форсированную подготовку Соединенными Штатами к применению тактического ядерного оружия. При чем американцы в первую очередь готовят к этому своих союзников.
«Посмотрите, как нагнетается ядерная истерия! Как Россию последовательно обвиняют в том, что она хочет нанести ядерный удар по Украине, то по Польше, то по Европе или еще куда-то, – указал эксперт. – И это продолжается, несмотря на все попытки российской стороны заставить прочитать нашу военную доктрину и заявления нашего верховного главнокомандующего, ведь действовать мы будем именно так».
Россия, подчеркнул Евстафьев раз за разом говорит американцам: «Ребята, почитайте!». Но те отказываются, не прекращая обвинений в адрес Москвы: «Нет, мы не будем читать, это все ерунда, вот мы считаем так».
Когда идет подобное нагнетание, это является четким сигналом не о том, что тот, кого обвиняют, хочет это сделать, а о том, что это хотят сделать сами американцы, убежден политолог.
Поэтому, по его словам, очевидно, что американцы что-то готовят – то, чего делать нельзя, но им очень хочется. И поэтому они нагнетают вокруг этого вопроса соответствующую атмосферу.
«Американцы считают, что если создать определенную политическую атмосферу, то можно преодолеть и юридические ограничения, и политическое отторжение идей применения тактического ядерного оружия или оружия малой мощности. Против России? Может быть, и против России. Но прежде всего против некоторых других государств. Они же проговариваются – по поводу КНДР, по поводу Ирана, целого ряда других государств, мы в этом ряду», – объяснил Дмитрий Евстафьев.
Напомним, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила американской стороне на обвинения в адрес Москвы в нарушении условий Договора СНВ.
По словам Захаровой именно Соединенные Штаты сделали все возможное, чтобы подорвать соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений.