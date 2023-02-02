Политолог Мартынов объяснил мотивы Белого дома в требовании от Киева отчета по деньгам

Команда главы Белого дома Джо Байдена не просто так призвала киевский режим отчитаться за трату американских денег в ходе российской спецоперации. Для чего Вашингтону это нужно рассказал политолог Алексей Мартынов.
Эксперт в ходе беседы с корреспондентами телеканала «360» отметил, что финансовая помощь украинскому руководству может помочь противникам Байдена загнать политика в угол в рамках грядущей президентской гонки. Именно для этого команда действующего лидера США пытается получить от Киева хоть какую-то «отмазку».
«Не уверен, что у них получится, потому что масштаб разворовывания огромный. Но они вполне могут попытаться нарисовать какие-нибудь чеки», — заявил Мартынов.
Ранее США выделили новый пакет помощи киевскому режиму в размере 2,2 миллиарда долларов.