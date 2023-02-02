NetEase: США продемонстрировали свое лицемерие в ситуации с поставками Украине ЗРК Patriot

США заявили, что не будут перебрасывать на Украину своих военных экспертов в связи с поставками ВСУ ракетных систем. Однако спустя месяц американцы сообщили, что все-таки будут обучать украинских солдат работе с Patriot, но на своей территории, передает «ПолитРоссия».