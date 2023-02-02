NetEase: США продемонстрировали свое лицемерие в ситуации с поставками Украине ЗРК Patriot

Ситуация с поставками Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot показала, что США ведут себя крайне лицемерно, пишет NetEase.
США заявили, что не будут перебрасывать на Украину своих военных экспертов в связи с поставками ВСУ ракетных систем. Однако спустя месяц американцы сообщили, что все-таки будут обучать украинских солдат работе с Patriot, но на своей территории, передает «ПолитРоссия».
«Это еще раз доказывает, что обещания, данные Вашингтоном, подобны макулатуре, и им вообще нельзя верить», — сказано в статье.
Ранее стало известно, что украинские военные будут осваивать навыки управления танками Leopard в Германии по ускоренной программе.