Росгвардейцы нашли эффективный способ уничтожения засевших в окопах солдат ВСУ

Росгвардия нашла эффективный способ борьбы с окопавшимися украинскими националистами. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В интервью «Ленте.ру» представитель сообщил, что спецназ Росгвардии успешно уничтожает солдат ВСУ в Луганской Народной Республике при помощи кочующих минометов и современных беспилотников. Этот миномет является действенным способом борьбы с окопавшимся противником, а также артиллерией и бронетехникой.
Отмечается, что бойцы Росгвардии широко используют дроны самолетного и квадрокоптерного типа, которые помогают корректировать огонь миномета. Таким образом росгвардейцы ликвидируют порядка десяти украинских военных.