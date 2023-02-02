Росгвардейцы нашли эффективный способ уничтожения засевших в окопах солдат ВСУ

В интервью «Ленте.ру» представитель сообщил, что спецназ Росгвардии успешно уничтожает солдат ВСУ в Луганской Народной Республике при помощи кочующих минометов и современных беспилотников. Этот миномет является действенным способом борьбы с окопавшимся противником, а также артиллерией и бронетехникой.