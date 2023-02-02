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Православные активисты хотят наказать Филиппа Киркорова за танцы на кресте

Общество
Православные активисты хотят наказать Филиппа Киркорова за танцы на кресте

Народный артист России Филипп Киркоров получил иск на миллион рублей за глумление над крестом во время своего шоу. Коллективный иск подал основатель и руководитель общественной православной организации «Мирный воин» Михаил Феодориди.

Феодориди опубликовал видеообращение, у котором он обвинил правоохранительные органы в игнорировании жалоб на Киркорова после танцев на кресте во время концерта. Православного активиста возмутило, что певца не вызвали на допрос.

«Сейчас принято два постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, одно из которых от 28 мая 2022 года, другое принято 12 октября 2022 года», — цитирует Феодориди телеканал «360».

Киркоров получил иск, цель которого взыскать с артиста компенсацию морального вреда в размере миллион рублей. Феодориди считает, что выигрыш дела поможет создать прецедент для подачи новых исков от верующих, которых оскорбил Киркоров.

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