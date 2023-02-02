Парламент Чечни выдвинул предложение наделить Кадырова статусом «отец народа»

Парламент Чечни рассмотрит законопроект о наделении главы региона Рамзана Кадырова новым статусом. Об этом стало известно в четверг.
Уточняется, что речь идет о титуле «Мекхан Да», который предложено упоминать при перечислении полномочий руководителя республики. Идею дополнить должность политика словосочетанием «отец народа» выдвинули 20 депутатов, среди которых председатель парламента Магомед Даудов.
Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте законодательного органа. Информации о сроках рассмотрения инициативы не приводится.