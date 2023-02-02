Парламент Чечни выдвинул предложение наделить Кадырова статусом «отец народа»

Уточняется, что речь идет о титуле «Мекхан Да», который предложено упоминать при перечислении полномочий руководителя республики. Идею дополнить должность политика словосочетанием «отец народа» выдвинули 20 депутатов, среди которых председатель парламента Магомед Даудов.