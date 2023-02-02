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Politico: европейских чиновников обязали соблюдать дресс-код при поездках на Украину

Политика
Politico: европейских чиновников обязали соблюдать дресс-код при поездках на Украину

Европейские чиновники во время поездки на саммит ЕС — Украина должны будут соблюдать дресс-код. Как пишет издание Politico, такая просьба содержится в разосланных памятках.

Согласно данным СМИ, еврокомиссаров попросили отказаться от одежды слишком ярких цветов. Кроме того, их обязали одеваться в деловые костюмы, а также не использовать зеленый и хаки. Напомним, такие цвета носит украинский лидер Владимир Зеленский.

В памятке чиновникам ЕС рекомендуют не брать с собой много багажа, так как в поездах большие чемоданы могут принести дискомфорт.

Саммит ЕС — Украина запланирован на 3 февраля. За день до мероприятия в Киев приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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