Politico: европейских чиновников обязали соблюдать дресс-код при поездках на Украину

Согласно данным СМИ, еврокомиссаров попросили отказаться от одежды слишком ярких цветов. Кроме того, их обязали одеваться в деловые костюмы, а также не использовать зеленый и хаки. Напомним, такие цвета носит украинский лидер Владимир Зеленский.