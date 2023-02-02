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Журналист Соловьев счел «смехотворным» приговор сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Политика
Журналист Соловьев счел «смехотворным» приговор сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал постановление Басманного суда столицы по поводу признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова✱.

Напомним, что сбежавшего из страны репортера приговорили к восьми годами лишения свободы за публикацию недостоверной информации о Вооруженных силах России. Сообщается, что решение вступит в силу лишь когда Невзорова передадут Москве. Свою точку зрения ведущий выразил в ходе эфира передачи «Соловьев Live».

«Что это за смехотворщина? Мы взяли и приговорили предателя родины Невзорова к восьми годам», — выразил свое возмущение журналист.

Прежде политолог Яков Кедми заявил, что отъезд огромного количества медийных личностей из России отрицательно скажется лишь на народной эстраде.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#невзоров #соловьев #россия