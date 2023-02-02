Журналист Соловьев счел «смехотворным» приговор сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал постановление Басманного суда столицы по поводу признанного иноагентом журналиста Александра Невзорова✱.
Напомним, что сбежавшего из страны репортера приговорили к восьми годами лишения свободы за публикацию недостоверной информации о Вооруженных силах России. Сообщается, что решение вступит в силу лишь когда Невзорова передадут Москве. Свою точку зрения ведущий выразил в ходе эфира передачи «Соловьев Live».
«Что это за смехотворщина? Мы взяли и приговорили предателя родины Невзорова к восьми годам», — выразил свое возмущение журналист.
Прежде политолог Яков Кедми заявил, что отъезд огромного количества медийных личностей из России отрицательно скажется лишь на народной эстраде.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами