Журналист Соловьев счел «смехотворным» приговор сбежавшему из России иноагенту Невзорову

Напомним, что сбежавшего из страны репортера приговорили к восьми годами лишения свободы за публикацию недостоверной информации о Вооруженных силах России. Сообщается, что решение вступит в силу лишь когда Невзорова передадут Москве. Свою точку зрения ведущий выразил в ходе эфира передачи «Соловьев Live».