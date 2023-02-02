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Европарламент потребовал «как можно скорее» одобрить десятый пакет санкций против России

Политика
Европарламент потребовал «как можно скорее» одобрить десятый пакет санкций против России

Страны — участницы Евросоюза должны «как можно скорее» принять десятый пакет санкций против России. С таким призывом выступил парламент объединения.

Брюссель считает, что необходимо ввести ограничения против ряда компаний, которые до сих пор не попали в санкционные списки. Кроме того, Европарламент потребовал изучить возможность поставок ВСУ боевых самолетов и ракет большого радиуса действия.

Ранее в СМИ появилась информация, что Евросоюз может одобрить десятый пакет санкций против России уже в феврале. Сейчас вопрос ограничительных мер активно обсуждается государствами объединения.

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