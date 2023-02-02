Политолог Безпалько указал на высокий риск превращения Молдавии во «вторую Украину»

Риск превращения Молдавии во «вторую Украину» по-прежнему довольно высок. Таким мнением поделился политолог Богдан Безпалько.
По его словам, неразрешенный конфликт в Приднестровье может вспыхнуть в любой момент. Молдавские власти все больше проявляют прозападную позицию и близость с Румынией. В результате такое поведение может привести к решению проблемы Тирасполя «силой», отметил эксперт в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
«Сейчас за последний год проходит активная милитаризация Молдавии, ее могут накачать оружием, деньгами, наемниками и направить против Приднестровской Молдавской республики», — пояснил Безпалько.
Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что сейчас наступил «хороший период» для переговоров с Приднестровьем.