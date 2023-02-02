Политолог Безпалько указал на высокий риск превращения Молдавии во «вторую Украину»

По его словам, неразрешенный конфликт в Приднестровье может вспыхнуть в любой момент. Молдавские власти все больше проявляют прозападную позицию и близость с Румынией. В результате такое поведение может привести к решению проблемы Тирасполя «силой», отметил эксперт в разговоре с корреспондентом РИА Новости.